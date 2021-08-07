«Память отличная, все функции организма в порядке»: фанаты рассказали о состоянии певицы МакSим

Фанаты певицы МакSим в социальной сети «ВКонтакте» рассказали последние новости о состоянии своей любимой исполнительницы. Судя по всему, информацию они получили от кого-то из близких звезды.

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке. Фанаты МакSим

«Слава врачам, что не дали Марине стать ветром», «Наша любимая исполнительница. Давай уже быстрее поправляйся», — отметили в комментариях поклонники певицы МакSим.

Напомним, что звезда еще в середине июня угодила в больницу. Она подхватила тяжелейшую форму пневмонии. На протяжении нескольких недель певица МакSим пребывала в состоянии искусственной комы. Лишь недавно ей стало легче. Сейчас здоровью исполнительницы уже ничего не угрожает.

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