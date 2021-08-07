«С днем рождения, Кларочка!»: 81-летний Эммануил Виторган станцевал с маленькой дочкой на плечах

Актер Эммануил Виторган, которому в этом году исполнится уже 82 года, в Instagram тепло и нежно поздравил свою младшую дочь Клару с днем рождения. Девочке исполнилось два годика. На кадрах он находится с наследницей у берега моря в Юрмале. При этом актер, несмотря на почтенный возраст, вытанцовывает, посадив дочь к себе на плечи.

«Сегодня нашему ангелочку два года! С днем рождения, Кларочка! Будь счастливой! Мы с мамой тебя очень любим!» Эммануил Виторган

«Здоровья вам и вашим доченькам», «Мои поздравления. Пусть растет здоровенькой», «Поздравляем принцессу. Радости ей и беззаботного детства», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что две дочери, Этель и Клара, родились у Эммануила Виторгана от жены актрисы Ирины Млодик. Пара безумно счастлива рядом со своими наследницами. Они регулярно рассказывают об успехах своих маленьких девочек. При этом ранее актер не исключал, что у них с Млодик может еще появиться в семье один ребенок.

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