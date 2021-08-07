«На дороге концентрация дураков больше»: Макс Фадеев стал свидетелем ДТП с коляской

7 августа известный продюсер и композитор Макс Фадеев вышел в Instagram, чтобы поделиться своим криком души. Артист рассказал подписчикам, что стал свидетелем, как автомобиль на полном ходу сбил коляску на пешеходном переходе. За рулем при этом находилась пьяная девушка в возрасте около 23 лет, которую звездный очевидец из презрения называет не иначе как «существом».

«Коляска улетела метров на десять, а существо, выскочив из машины, начало смотреть нет ли царапин на машине! Слава богу, что коляска была пуста и никто не пострадал. Возможно, оно (она) возместит ущерб и на этом все, но думаю на этом не все! Мы услышим еще о ней и о таких тварях! Берегите себя, даже если вы идете по пешеходному переходу! Помните, что на дороге концентрация дураков больше, чем где либо!» — высказался Фадеев.

Подписчики в комментариях поддержали продюсера и стали приводить примеры подобных происшествий, которые закончились не так удачно.

Добавим, что только накануне стало известно о ДТП со звездой: участник многих телешоу Гоген Солнцев сообщил, что попал в серьезную аварию в Москве и травмировал колено.

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