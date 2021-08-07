«Было тепло и солнечно»: Анастасия Макеева вспомнила день своей свадьбы с Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева в Instagram сообщила, что она уже три месяца, как замужем за строителем Романом Мальковым. Звезда мюзиклов до сих пор с нежностью вспоминает день их свадьбы.

Как отметила Макеева, тогда было очень тепло в Москве. После росписи они прошлись у Большого театра, затем прогулялись по Красной площади, заехали в парк Зарядье и Коломенское.

«Было тепло и солнечно, а восьмого мая снова холода и восемь градусов тепла. Не было никакого сценария, полная импровизация, куда хотели — туда и шли. Я человек, живущий по графику много лет, давно не баловала себя такой возможностью быть свободной и идти куда я захочу в эту минуту». Анастасия Макеева

Как отметила Макеева, они с мужем кайфовали от каждого момента вместе. Она надеется, что с такой же погодой и легкостью пройдет еще много лет рядом со строителем, которого она сильно любит.

Напомним, что Роман Мальков ради актрисы бросил предыдущую семью с четырьмя детьми. Экс-супруга уже не раз отмечала, что он ей не помогает в финансовом плане.

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