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«Я думала, что он мне изменил»: Алана Мамаева объяснила, почему развелась с первым мужем

Как отметила модель, сейчас она общается с Александром Липовым.

«Я думала, что он мне изменил»: Алана Мамаева объяснила, почему развелась с первым мужем
Алана Мамаева. Фото: Globallookpress.com

Модель Алана Мамаева в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Интересно, что пользователи стали ее спрашивать не только про развод с футболистом Павлом Мамаевым.

«Почему вы разошлись с первым мужем? Может еще есть шанс снова?» — спросил один из пользователей.

Ответ Аланы Мамаевой
Ответ Аланы Мамаевой. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

«Как выяснилось, я думала, что он мне изменил. А он говорит, что не было такого и мы разошлись из-за ругани, которая была в период беременности».

Алана Мамаева

Также Алана Мамаева отметила, что ее второй муж футболист Павел Мамаев по-прежнему не хочет помогать семье в финансовом плане. Модель заметила, что сейчас общается с первым мужем.

«Он меня поддержал. Так и начали общаться», — сказала звезда. По ее словам, Александр Липовой изменил к ней свое отношение. «После развода мне стало даже проще. Все встало на свои места и не осталось никаких вопросов», — заметила Алана Мамаева.

Напомним, что с Липовым Мамаева рассталась в 2013 году. От этих отношений на свет появился ее сын Алекс.

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