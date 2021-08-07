Оформил инвалидность: Вячеслава Зайцева после обследования признали дееспособным

Модельер в недалеком будущем может вернуться на работу в свой Дом моды.

Знаменитый кутюрье Вячеслав Зайцев признан дееспособным по результатам состоявшейся медицинской комиссии. В самое ближайшее время модельер может приступить к исполнению своих обязанностей в собственном Доме моды. На данный момент известно, что ему оформили первую группу инвалидности.

Друг кутюрье Николай Головин сообщил, что Вячеслав Зайцев в последние годы наплевательски относился к своему здоровью. Он боялся, что по результатам медицинских анализов у его товарища найдут какое-нибудь серьезное заболевание. Но все, к счастью, обошлось. В медицинских документах Зайцева была сделана запись: «Трудоспособен, дееспособен».

Заметим, что в августе Вячеслав Зайцев отправится в реабилитационный центр. Его ждет курс интенсивной терапии. Логопеды будут возвращать модельеру речевую активность, с которой у него есть определенные проблемы.

Ранее сообщалось, что у Вячеслава Зайцева сильнейшие зубные боли. Он даже не мог спать и есть, сообщает «Комсомольская правда».

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