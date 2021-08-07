Стало намного лучше: беременная Алена Рапунцель после жалоб на плохое самочувствие пустилась в пляс

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель на днях сменила имидж. Из брюнетки длинноволосая красотка вновь стала блондинкой, оставив корни по-модному темными. Поход в салон красоты повлиял не только на внешний облик девушки, но и на внутреннее состояние. Ее настроение заметно улучшилось, — последние дни она недомогала и жаловалась на плохое самочувствие.

В stories Рапунцель поделилась видео, на котором зажигательно танцует в домашней маечке и мини-шортиках. Пока еще животик не округлился, и об ее «интересном» положении в фигуре не говорит ничего.

Напомним, Алена Рапунцель беременна вторым ребенком. Девушка счастлива в отношениях с танцовщиком Ильей Семиным, с которым она приходила на обновленный «Дом-2» весной, но в начале лета покинула проект. От предыдущих отношений у красотки есть полуторагодовалый сын Богдан.

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