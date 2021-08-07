Племянник Аллы Пугачевой подарил дочери на первый день рождения салон красоты

Как отметил Влад, дочке в будущем наверняка будет интересно заниматься этим бизнесом.

Племянник Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Влад заявил, что подарил своей дочери Алле Пугачевой-младшей, которой на днях исполнился годик, свой новый проект – салон красоты. Причем назвал он его в ее честь — «АП».

«Думаю, в будущем дочке будет интересно заниматься этим бизнесом, поскольку даже в годик Алла настоящая модница. Любит мамину косметику и красивые наряды». Влад Пугачев

Как отметил Влад Пугачев, сейчас у него очень много забот. Он занимается ремонтом и обустройством салона. Причем все делает он сам при помощи своей жены Гузели Пугачевой, которая по образованию бухгалтер. К модным дизайнерам за помощью было решено не обращаться. По словам Влада Пугачева, у него очень простая семья. Никаких нянь в их доме нет и не будет, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Влад Пугачев с женой отметили день рождения внучки Примадонны не в детском центре. Они предпочли снять кораблик для прогулки по водной глади. При этом Примадонна на торжестве так и не появилась.

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