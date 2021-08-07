«Для меня «Дом-2» очень изменился»: Александр Гобозов объяснил, почему снова покинул шоу

Звезда шоу «Дом-2» Александр Гобозов в Instagram сообщил, что в очередной раз покидает шоу. Ему так и не удалось построить отношения с одной из участниц — Марией Давыдовой.

«Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам интересно было. Для меня «Дом-2» очень изменился. Хотя, может это я изменился. Но в любом случае желаю всем добра и любви».

Александр Гобозов

«Это все Маша виновата. Не с той ты связался», «Саша, будем верить, что когда-нибудь ты все-таки вернешься на проект», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Гобозов – один из самых ярких личностей на «Доме-2». Еще до обновленной версии проекта, он то появлялся на шоу, то уходил. Многие его поклонники уже не стали удивляться, когда в конце мая он снова пришел на телестройку, которую с апреля показывают на канале «Ю».

Заметим, что у Александра Гобозова есть небольшой бизнес. При этом прибыль он приносил ему не всегда. Скорее всего, после ухода из «Дома-2» он сосредоточится на его развитии.

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