«У нас такое бабье царство дома»: Светлана Лобода впервые рассказала о своем новом возлюбленном

Певица Светлана Лобода в интервью телеканалу «Украина» заявила, что живет в одной из европейских стран вместе со своим любимым мужчиной, имя которого она, правда, не раскрывает, и дочками.

Как отметила исполнительница, она хотела бы подарить двух мальчиков своему новому возлюбленному. По ее словам, в их особняке не хватает именно мужчин.

«У нас такое бабье царство дома – у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек десять – все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: «Что-то нужно здесь менять, что-то решать». Светлана Лобода

Ранее в украинских СМИ проходила информация, что возлюбленным Светланы Лободы является армянин по национальности бизнесмен Артур Гранц. О том, что Лобода живет именно с Гранцем подтверждал и бывший менеджер исполнительницы Стас Пшеницын. При этом он отмечал, что младшую дочь Тильду звезда родила от другого мужчины.

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