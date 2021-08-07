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С шоколадным оттенком: невестка Орбакайте в бикини показала эротично трепещущий животик

Модель Алена Краснова отдыхает с мужем Никитой Пресняковым на Кипре.

С шоколадным оттенком: невестка Орбакайте в бикини показала эротично трепещущий животик
Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: Global Look Press

Старший сын Кристины Орбакайте, 30-летний певец Никита Пресняков, и его молодая жена-модель Алена Краснова улетели на отдых. Пара отдала предпочтение Кипру, где вместе с друзьями много загорает, купается и развлекается в караоке и на ночных дискотеках.

Красотка-невестка Орбакайте старается по полной насладиться отдыхом. Девушка в стремлении приобрести кипрский загар провела целый день у бассейна. И на память – а, может быть, кому-то и на зависть, — запечатлела себя с пикантного ракурса.

Девушка, расположившись на шезлонге, сняла свой плоский животик шоколадного оттенка. Для динамики красотка покрутилась перед камерой, демонстрируя в объектив соблазнительные изгибы, и запостила видео в микроблоге.

Вслед за детьми улетела на отдых и Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым. Она выбрала греческий остров Миконос, откуда уже показала яркие отпускные кадры.

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