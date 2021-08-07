«Еле дышит. Температура не спадает»: канадская возлюбленная Шаляпина находится в тяжелом состоянии

Музыкант Прохор Шаляпин, который уже несколько недель отдыхает в Лас-Вегасе, сообщил, что его 42-летняя канадская миллионерша Татьяна Клаудиа Девис находится в тяжелом состоянии. Она подхватила коронавирус после посещения «Цирка дю Солей».

Как отметил Шаляпин, они планировали в самое ближайшее время съездить в Мексику. У Татьяны в этой стране имеется шикарный дом. Однако теперь ясно, что все их планы пошли насмарку.

«Еле дышит, температура не спадает. Я круглосуточно дежурю у ее кровати. Слава Богу, болезнь меня миновала, так как я перед поездкой вакцинировался. Помимо Тани в нашем окружении заболели почти все, кто ходил с нами на представление». Прохор Шаляпин

Напомним, что канадская миллионерша Прохора Шаляпина русского происхождения. Они вместе уже два года. Какое-т время не могли видеться из-за пандемии. Причем новая дама сердца не скупится и тратит огромные суммы на российского исполнителя, сообщает «Комсомольская правда».

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