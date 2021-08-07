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Интерьер в серых и белых тонах, в гостиной фото полуобнаженной певицы: Семенович показала квартиру

Жилье несколько лет назад ей подарил бывший возлюбленный банкир Иван Станкевич.

Интерьер в серых и белых тонах, в гостиной фото полуобнаженной певицы: Семенович показала квартиру
Анна Семенович. Фото: Globallookpress.com

Певица Анна Семенович в эфире шоу «Историс — Откройте, Давид!» похвасталась своей шикарной квартирой, площадь которой составляет 170 квадратных метров. Апартаменты несколько лет назад ей подарил бывший возлюбленный банкир Иван Станкевич.

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: кадр из шоу «Историс — Откройте, Давид!»

Надо признать, что жилье Анны Семенович поражает своей роскошью. Артистка сделала ремонт в своей квартире пять лет назад, и пока не собирается ничего в ней менять. Интерьер выполнен в серых и белых тонах. В гостиной на стене висит огромная фотография полуобнаженной Анны. Также в квартире есть беговая дорожка и просторная гардеробная. В ней исполнительница хранит свои концертные костюмы.

Как отметила Семенович, изначально вместо себя любимой она хотела повесить картины. Но фотографы подарили ей такую красоту, что она решила — на переднем плане в апартаментах будет красоваться именно ее огромное фото.

Напомним, что сейчас в жизни Анны Семенович уже новый возлюбленный. Они познакомились в ресторане. Вместе с новым бойфрендом звезда уже три месяца. Мужчина не относится к миру шоу-бизнеса.

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