Интерьер в серых и белых тонах, в гостиной фото полуобнаженной певицы: Семенович показала квартиру

Жилье несколько лет назад ей подарил бывший возлюбленный банкир Иван Станкевич.

Певица Анна Семенович в эфире шоу «Историс — Откройте, Давид!» похвасталась своей шикарной квартирой, площадь которой составляет 170 квадратных метров. Апартаменты несколько лет назад ей подарил бывший возлюбленный банкир Иван Станкевич.

Надо признать, что жилье Анны Семенович поражает своей роскошью. Артистка сделала ремонт в своей квартире пять лет назад, и пока не собирается ничего в ней менять. Интерьер выполнен в серых и белых тонах. В гостиной на стене висит огромная фотография полуобнаженной Анны. Также в квартире есть беговая дорожка и просторная гардеробная. В ней исполнительница хранит свои концертные костюмы.

Как отметила Семенович, изначально вместо себя любимой она хотела повесить картины. Но фотографы подарили ей такую красоту, что она решила — на переднем плане в апартаментах будет красоваться именно ее огромное фото.

Напомним, что сейчас в жизни Анны Семенович уже новый возлюбленный. Они познакомились в ресторане. Вместе с новым бойфрендом звезда уже три месяца. Мужчина не относится к миру шоу-бизнеса.

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