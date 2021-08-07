«Наконец-то!»: Волочкова на отдыхе сразила подписчиков снимком в белом платье

Экс-солистка Большого театра, 45-летняя балерина Анастасия Волочкова уже давно отдыхает в Греции. Какой из морских курортов она выбрала, звезда не спешит сообщать. Зато ежедневно напоминает фолловерам в микроблоге о том, как счастлива находиться на побережье. И публикует снимки в бикини.

Для подписчиков стало приятной неожиданностью, когда балерина запостила снимок в одежде. Волочкова в белоснежном атласном платье и шляпке элегантно позировала на берегу моря, задумчиво глядя в синюю даль. Многие не ожидали увидеть звезду в столь очаровательном образе и по-настоящему были поражены.

«Наконец-то в красивом образе! Очень красиво, Анастасия!», «Шикарное фото!!! Выглядите супер», «Очень культурное фото.. ну оочень огненно!», «Как вы здесь прекрасны, без шпагата, естественная, грациозна», «Вот, ну можете же, и поза приличная и наряд красивый!», «Вот это очень красиво. И не пошло. Просто огонь», «Замечательное фото. И очень красивый образ», «Красотка, фото супер, так держать!», — пишут восторженно многие из подписчиков.

С кем именно отдыхает балерина, она тоже не афиширует. И поклонники задаются вопросом – кто же ее постоянно фотографирует.

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