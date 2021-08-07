«Мне еще только в больнице балагана не хватало»: Гоген Солнцев не сообщил жене, что угодил в ДТП

Фрик Гоген Солнцев, который несколько дней назад угодил в ДТП, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не сказал жене Екатерине Терешкович о происшествии.

«Я в больнице. Катя на даче с Лидией Александровной пьют. Ушли в штопор. Я им решил ничего не сообщать. Мне еще только тут в больнице бухого балагана не хватало». Гоген Солнцев

Как отметил Солнцев, в соцсетях подписчики шлют ему проклятия. Их общий смысл, что он зря отвлекает скорую помощь своими мелкими проблемами со здоровьем.

«Вот такие вещи в основном пишут. Типа я отвлекаю скорую. Вот суки. Им бы язык размозжить, кто такие гнусности строчит. Козлиные морды», — заметил Гоген Солнцев.

Ранее фрик сообщал, что у него случилось ДТП на одной из улиц столицы. При этом он посчитал, что так действовать могут автоподставщики. До приезда скорой помощи и сотрудников полиции он не покидал автомобиль.

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