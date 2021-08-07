Папины звездочки: 81-летний Виторган запечатлел подросших дочек от Млодик на прогулке по Юрмале

Звездное семейство решило продолжить отпуск и из Греции прилетело в Латвию.

Знаменитый актер театра и кино Эммануил Виторган познал радость отцовства с третьей женой Ириной Млодик дважды. Сначала в 2018 году на свет появилась дочка Этель, а спустя год – малышка Клара. Девочек пара смогла иметь благодаря суррогатному материнству, и теперь звездный отец наслаждается общением с крошками, стараясь как можно больше времени проводить в семье.

На отдых семейство Виторган отправилось всем составом. Сейчас звездные родители с дочурками прилетели в Юрмалу. Об этом Эммануил Гедеонович сообщил поклонникам в своем микроблоге.

«Ну вот мы и в Юрмале…Родная ул Йомас», — подписал снимок актер.

На фотографии Виторган запечатлел лапочек-дочек Клару и Этель на прогулке. Старшая позировала на трехколесном велосипеде, младшая — в коляске. Девочки заметно подросли – это отметили многие подписчики в комментариях.

Напомним, что у Виторгана, помимо дочурок от Млодик, есть двое взрослых детей, — 54-летняя Ксения Румянцева от первого брака и 48-летний Максим Виторган от второго.

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