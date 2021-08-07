Как будто и не было: Лера Кудрявцева сняла обручальное и помолвочное кольца

Телеведущей Лере Кудрявцевой многие звезды открывают тайны личной жизни. Но о себе теледива не торопится распространяться, предпочитая тихую семейную гавань в уединении с молодым мужем Игорем Макаровым и их трехлетней дочкой Машей. И вряд ли бы кто-то догадался, что у телеведущей не все так спокойно. Если бы она не сняла кольцо с безымянного пальца.

Этот факт заметили наблюдательные подписчики Кудрявцевой в ее микроблоге. Звезда сейчас отдыхает в Турции, от которой пребывает в полном восторге, и публикует снимки с отдыха. На одном из фото тот самый палец на руке Леры оказался свободен. К тому же, красотка рассталась и с роскошным перстнем с бриллиантом. Хотя ранее не расставалась с этим помолвочным символом от Игоря.

Напомним, хоккеист Игорь Макаров стал третьим официальным мужем Леры Кудрявцевой. Возрастная разница в 16 лет между супругами всегда была для скептиков причиной, по которой теледиве пророчили недолговечные отношения с молодым возлюбленным. Понимала это и сама теледива. Ранее звезда призналась, что если у мужа появится новая любовь, она готова будет его отпустить.

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