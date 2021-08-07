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Акцент для загорелой кожи: дочка Успенской вслед за Лорак и Брежневой выбрала белоснежное бикини

31-летняя Татьяна Плаксина поделилась летним фото с подписчиками микроблога.

Акцент для загорелой кожи: дочка Успенской вслед за Лорак и Брежневой выбрала белоснежное бикини
Татьяна Плаксина и Любовь Успенская. Фото: Global Look Press

В жаркую летнюю пору звездные модницы чаще являются подписчикам в микроблоге с минимумом одежды, а то и вовсе в одних купальниках. Неудивительно, ведь селебрити – тоже люди, и многие из них сейчас находятся на морских курортах.

Например, Ани Лорак в Турции для принятия солнечных ванн на пляже отдала предпочтение белому бикини. Экс-солистка группы «ВИА Гра» тоже выгуляла белоснежный комплект.

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Вслед за ними, кстати, в такой же цвет облачилась Клава Кока. Светлый оттенок подчеркнул загорелую кожу и стал акцентным в пляжном гардеробе звезд.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Облачилась в белое бикини и наследница певицы Любови Успенской, 31-летняя Татьяна Плаксина. Девушка вернулась в свой Instagram спустя долгое отсутствие и сейчас наверстывает упущенный контакт с аудиторией.

Плаксина позировала не на пляже, как ее «коллеги по белому бикини», а в поле. Но в красоте снимок от этого не потерял. Главными украшениями кадра стали сама Татьяна в купальнике и просторный зеленый пейзаж.

Татьяна Плаксина
Татьяна Плаксина. Фото: instagram.com/pacha_tati/

Напомним, что Татьяна Плаксина в июле впервые вышла в свет со своей звездной мамой после воссоединения. Девушка прилетела из Америки к родительнице, помирилась с ней спустя много месяцев ссор и скандальных заявлений, и теперь расцвела.

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