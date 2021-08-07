Колыбельная для малыша: беременная Арзамасова исполнила трогательную песню

Актриса театра и кино, прославившаяся благодаря сериалу «Папины дочки», Елизавета Арзамасова готовится впервые стать матерью. Девушка счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом и носит под сердцем его сына. Когда случится пополнение, будущая мама не сообщает, но известно, что у нее уже последние недели беременности.

У себя в микроблоге Арзамасова поделилась песней, а точнее даже клипом, которые записала будучи в «интересном положении».

«Делаю это с большой нежностью и удовольствием. Только давайте сразу договоримся: я совсем-пресовсем не певица никакая», — написала звезда.

Это отрывок из видео, полностью ролик вы можете посмотреть в аккаунте звезды. По мнению многих подписчиков, прослушавших трогательную мелодию, получилась настоящая колыбельная. А вокальный талант Арзамасовой приятно удивил некоторых.

«Очень красиво!», «Очень красиво, нежно, трогательно, у меня аж мурашки по телу прошлись от этого нежного голоса и от такой замечательной, уютной песне», «Волшебные песня и исполнение! очень нежно! Буду петь как колыбельную сыночку», «Представляю, как заслушался Ваш ребеночек. Почаще пойте для него», «Как нежно, красиво, трогательно. Спасибо за приятные минутки. Пусть ангел поможет тебе родить твоего ангелочка», — пишут в комментариях.

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