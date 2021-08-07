«Нет» постродовой депрессии: ставшая мамой экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук порадовала себя новыми Rolex

Одна из ярких экс-участниц реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук в середине июля впервые стала мамой. Брюнетка подарила возлюбленному Араю Чобаняну сына. Но буквально через несколько дней пожаловалась на психологический дискомфорт, от которого ей было плохо и даже стыдно перед малышом.

Чтобы развеяться, девушка продолжила вести свой микроблог, где показывает не только мамские будни, но и женские радости. Накануне красотка отправилась на шопинг, чтобы побаловать себя дорогостоящей обновкой – часами Rolex. Покупкой экс-звезда «Дома-2» осталась более чем довольна.

«Следующий этап – буду обсыпать бриллиантами», — поделилась звезда реалити-шоу.

Ранее мы писали о том, как поправилась после родов Ира Пинчук. Девушка набрала много лишнего, и килограммы не спешат покидать ее фигуру. Вероятно, еще и на этой почве привыкшая быть стройняшкой Пинчук сильно переживает. Поклонники надеются, что шопинг поднимет девушке настроение поможет не допустить развития послеродовой депрессии.

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