«Омываете свои бугры и долины?»: Анастасия Волочкова в бикини окунула упругий бюст в морской песок

Балерина Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отдыхом в Греции. Звезда сцены скрывает, на каком курорте находится, зато открыто будоражит фанатов – и хейтеров – своими регулярными публикациями снимок с побережья.

На этот раз танцовщица в желтом бикини в цветочек прилегла на кромку воды, позируя для фото лежа на животе. Упругий бюст балерины почти утонул в песке, но это ее не смутило. Ей было важно показать все свои формы в выгодном свете, и это не осталось незамеченным для подписчиков.

Многие обвинили ее в использовании фотошопа на ягодицах. Но в целом впечатления от необычной фотосессии Волочковой у подписчиков оказались на редкость положительные.

«Фото норм. Ступни ног все портят. Оденьте носки», «Классная! Зато без фильтров, настоящая», «Идеально!», «Шикарная красотка», «А ракурс неожиданно очень выгодный», «Настя омываете свои бугры и долины?», «Русалочка», «Купальник все портит. Без него было бы куда эффектнее!», «Анастасия вы балуете нас какая попа, а какая грудь перестаньте так нас будоражить очень красиво, спасибо!», — пишут в комментариях.

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