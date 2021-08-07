Загородный стиль: Пугачева вслед за Королевой прогулялась по деревне в красном трикотажном костюме

Многие знаменитости в повседневности выглядят так же, как и все простые люди. Они отказываются от макияжа, не делают сложных причесок или укладок, надевают комфортные одежды. Например, Ани Лорак в обычной жизни предпочитает спортивный стиль, хотя на сцене блистает в элегантных платьях.

Да и Наташа Королева тоже за комфорт и удобство, а потому нередко появляется на людях в трикотажных худи и джоггерах. Совсем недавно она прогулялась в красном костюме по своему поселку.

На днях Королева отметилась на прогулке по поселку в красном трикотажном костюме. И ее примеру последовала сама Алла Пугачева. Правда, вместо штанов Примадонна надела шорты с лампасами – стройные ноги позволяют оголять коленки.

В таком облачении ее запечатлел молодой муж Максим Галкин. Оказалось, что Пугачева отправилась с сыном Гарри и внучкой Клавой в магазин в Грязи.

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