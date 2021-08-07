«Ты что, без трусов?»: обернувшись простыней, Семенович устроила дикие пляски на журнальном столике

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович трудится над новым клипом. Девушка уже показала свой образ, который воплотит в музыкальном ролике, — она будет темноволосой дикаркой. Съемочный процесс продолжается, и чтобы его разнообразить, Семенович старается делать контент и для своего микроблога.

Она поделилась коротким видео, на котором во всем своем необычном образе позирует на журнальном столике. Корпулентная девушка не побоялась взобраться на мебель. Более того, она устроила на нем дикие пляски, активно двигаясь и обнажая временами под простыней свои ноги.

«Дикарку вызывали? Я выезжаю!», — подписала кадры Семенович.

Семенович этим видео вновь показала свой задорный и веселый нрав. Но фолловеры не оценили. Большинство комментариев под видео оказались отрицательными.

«Бабе 40, очень вульгарно, спасибо стол выдержал», «Кошмар, это дно», «Пора худеть», «Что-то уже надоели все Ваши кривляния на публику, если честно», «Респект за умение одеться так чтобы скрыть все лишнее», «Караул», «Платье не обязательно поднимать! А так здорово!», «Какие сильные и мощные ноги! Аня, Вы меня просто сразили наповал!», «Что это было?», «Ты что без трусов?», «Зачем вам все это?» — недоумевают люди в комментариях.

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