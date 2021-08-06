Ого, какой бюст: Бородина в наряде с глубоким декольте и бриллиантами в ушах отметила с подругами развод с Омаровым

Телеведущая и популярный блогер Ксения Бородина в эту пятницу, 6 августа, официально развелась с мужем Курбаном Омаровым.

Стоит отметить, что с первых дней разрыва с отцом своей младшей дочери Теоны Ксения Бородина давала понять, что для нее в этом нет ни драмы, ни, тем более, трагедии. Во время общения с подписчиками теледива всегда сохраняла самообладание и транслировала, что находится в прекрасном настроении.

Вот и получив развод, Ксения Бородина назвала его в Instagram свободой. Для нее это не конец, а начало новой жизни. И отмечать его телеведущая отправилась в роскошный ресторан вместе с подругами.

В сторис микроблога Ксения Бородина поделилась кадрами из салона своего автомобиля, показав, как роскошно она выглядит в этот вечер. Звезда облачилась в наряд изумрудного цвета с глубоким декольте, открывающим ее грудь. В ушах у Ксении Бородиной пусеты с крупными бриллиантами.

Затем в сторис появился шикарно накрытый стол в рыбном ресторане, за которым Ксению Бородину уже ждали ее подруги.

Судя по всему, девочки готовы зажечь в эту пятницу!

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