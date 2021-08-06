«Секси-мамочка»: беременная Нюша оторвалась на сцене в облегающем платье со шнуровкой

30-летняя певица Нюша в последнее время активно заявляла о себе на отечественной эстраде, как секси-дива. А когда стало известно, что она беременна во второй раз, звезда не стала менять старых привычек.

Первым же постом в ее Instagram, после признания, оказалось селфи в зеркале в облегающем канареечном платье длины мини. Сама Нюша подписала этот снимок так: «Секси-мама индахаус».

О сексуальности беременной певицы заговорили и люди, которые работают с ней одной команде. В личном блоге артистка обнародовала кулуарные видеокадры, снятые во время подготовки выхода знаменитости на сцену. Удивляет тот факт, что звезда в принципе решила выступать на таких сроках беременности, на это способна далеко не каждая женщина в положении. И второй момент – стиль Нюши.

Любимица публики решила разбить все стереотипы о том, как обязана одеваться беременная женщина, облачившись вместо традиционного свободного наряда в облегающее платье, да еще с повышенным градусом эротизма в виде шнуровки по бокам.

«Секси-мамочка», — практически теми же словами описала Нюшу ее визажист Елена Синяк.

Ну а если говорить о самом выступлении Нюши, то издалека и вовсе с трудом можно было догадаться, что певица беременна – уж больно ловко звезда танцевала, выполняя сложные хореографические па.

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