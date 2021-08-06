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Акцент на ножки: Анфиса Чехова в платье цвета Tiffany и прозрачных туфлях посетила ресторан на пляже

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова вновь улетела на отдых в США.

Акцент на ножки: Анфиса Чехова в платье цвета Tiffany и прозрачных туфлях посетила ресторан на пляже
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Звезда экрана и Instagram Анфиса Чехова уже во второй раз в этом году отправилась в поездку по Америке. Некоторое время она провела в Калифорнии, а затем переместилась во Флориду.

Этот штат, по признанию Анфисы Чеховой, ей понравился гораздо больше. Сейчас артистка находится в Майами, откуда и поделилась шикарным фото, на котором предстала очаровательной, стройной дивой.

Как рассказала Анфиса Чехова, она посетила ресторан на пляже. Именно этим объясняется ее красивый наряд и макияж на песчаном морском берегу.

Анфиса Чехова находится в прекрасной форме
Анфиса Чехова находится в прекрасной форме. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова облачилась в платье по фигуре цвета Tiffany, открывающее ее стройные ножки, и прозрачные туфли на каблуке, чем привела в восторг своих поклонников.

«Анфиса, цвет платья шикарный! Туфли не для песка, но для красивого фото — в самый раз», «Шикарные ноги у вас, Анфиса», «Вы красотка», — высказываются в Сети.

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