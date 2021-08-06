«Обожаю, когда его не замечают»: Светикова в купальнике с эффектом голой кожи дала жару бедрами во все стороны

Певица призналась, что это ее любимый пляжный наряд.

Светлана Светикова обнародовала в личном блоге манящие кадры, на которых она, облаченная в нюдовый купальник с эффектом обнаженной кожи, танцует перед зеркалом. Певица в кадре делает эффектные восьмерки и плавные движения руками, характерные для арабского танца.

«Это мой любимый купальник, обожаю, когда издалека его не замечают и немного «зависают» в догадках», — рассказала звезда «Фабрики звезд – 3».

На этом общение с подписчиками у Светиковой не закончилось. Очарованная зрелищем почитательница спросила, какая у артистки талия.

«63, наверное. Обычно так. Но я давно не измеряла, надо будет глянуть. У меня вообще не особо выражена талия, я не «гитара», но зато сзади лордоз компенсирует», — честно ответила певица.

Многие фолловеры также обратили внимание на шоколадный загар знаменитости. И она написала, что солнечные ванны для нее — настоящая страсть.

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