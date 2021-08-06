За семейным ужином: Анна Нетребко в наряде с пайетками предстала с мужем и свекровью

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко обожает свою семью и с большой теплотой относится к свекрови, маме мужа Юсифа Эйвазова. Шестого августа Шафига Ханум отмечает день рождения, ей исполнилось 77 лет.

Именитые сын и невестка не смогли быть в этот день рядом с виновницей торжества, сейчас Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов находятся на гастролях в Италии.

Они поздравили близкого человека публично в Instagram. Юсиф Эйвазов разместил семейное фото, на котором запечатлен вместе с мамой и женой Анной Нетребко, вероятно, во время какого-то торжества. Анна Нетребко облачена в красивый просторный наряд с пайетками.

«С днем рождения, мамочка! Долгих лет и всего самого светлого», — написал под фото Юсиф Эйвазов.

Анна Нетребко присоединилась к поздравлениям свекрови в комментариях.

С днем рождения дорогую маму! Здоровья и долгих лет!» — отозвалась Анна Нетребко.

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