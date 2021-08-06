«Купили Анютке первые башмачки»: Малышева отметилась с 11-месячной внучкой на шопинге

60-летняя Елена Малышева – мама двоих сыновей. Ее младший наследник юрист Василий 1990-го года рождения еще холост, а вот старший Юрий (родился в 1988-м), который, как и мама, стал врачом, подарил этому миру троих детей. Он воспитывает сыновей Игоря и Артура и дочку Анечку, которая родилась в конце августа прошлого года.

Елена Малышева обожает всех своих детей и внуков, но не скрывает, что Аня – особенный для нее ребенок, ведь она стала первой девочкой в их семье. Не удивительно, что ведущей шоу Первого канала «Жить здорово!» хочется баловать и наряжать крошку.

В личном блоге телезвезда рассказала, что сходила с внучкой на шопинг и купила первые в ее жизни туфельки. Они оказались белыми, лакированными. Судя по всему, обувь подобрали к платьицу малышки с пышной юбочкой.

«Скоро годик. Наша Анечка потихоньку начинает ходить. А я восхищаюсь силой природы. Именно она заставляет малышей многократно повторять попытки вставать, ходить и снова вставать, и ходить. И уж совсем необъяснимо, как дети учатся спускаться со ступенек. Я наблюдаю это в третий раз. И снова восхищаюсь великой силой природы. Купили Анютке первые башмачки. Красивые!» — рассказала в Instagram Елена Малышева.

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