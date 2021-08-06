«Ну что за девочка?»: Бузова в кроп-топе, мини-юбке с оборками и грубых ботинках покрасовалась перед камерой

Телеведущая Ольга Бузова успевает все – принимать участие в съемках, давать интервью, готовить собственное шоу и удивлять поклонников.

Теледива обожает щеголять в разных нарядах – один моднее и провокационнее другого.

В сторис Instagram 35-летняя звезда экрана предстала во вполне девичьем наряде. Ольга Бузова сочетала кроп-топ, который больше походит на повязку на груди, с мини-юбкой с трендовым принтом «мильфлер». Образ она дополнила грубыми ботинками на тракторной подошве.

Судя по всему, сама Ольга Бузова в восторге от своего аутфита и просто кайфует от того, как она роскошно выглядит. На стройной фигуре телезвезды все мини-наряды смотрятся очаровательно, что всегда отмечают ее поклонники.

Ольга Бузова повертелась перед зеркалом, показав на камеру вид сзади, сбоку и спереди. Затем приняла откровенную позу и произнесла, делая акцент на звуке «ч» и слегка растягивая его.

«Ну что за девочка?» — восторгается сама собой Ольга Бузова.

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