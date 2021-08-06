В Греции все можно: Кристина Орбакайте, собрав волосы на затылке, засветила их седые корни

Певица Кристина Орбакайте совершенно не стесняется выглядеть естественно и просто.

Популярной исполнительнице и актрисе театра и кино Кристине Орбакайте в мае этого года исполнилось пятьдесят лет. Между тем, глядя на дочь Аллы Пугачевой, создается впечатление, что ей точно известен секрет вечной молодости. Кристина Орбакайте совершенно не выглядит женщиной, отпраздновавшей такой солидный юбилей.

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При этом Кристина Орбакайте совершенно не стесняется представать на публике, в частности, в своем Instagram, на который подписано 2,3 миллиона человек, не при параде.

Так, сейчас актриса сделала паузу в съемках в продолжении комедии «Любовь-морковь» и улетела отдыхать на греческий остров Миконос. В первый же день отдыха Кристина Орбакайте поделилась фото, на котором выглядит очень счастливой. Певица облачена в кимоно, в руках у нее веер, волосы убраны назад так, что стали видны их седоватые корни.

Кристина Орбакайте дала понять, что эта поездка на отдых была для нее незапланированной.

«Люблю, когда жизнь преподносит приятные сюрпризы», — подписала фото Кристина Орбакайте.

Поклонники пожелали звезде прекрасного отдыха и намекнули, что ждут от нее снимков в купальниках.

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