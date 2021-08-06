Сладкая парочка: Лопырева на фоне слухов о размолвке с мужем, вышла с ним на променад в Сыктывкаре

Виктория Лопырева с начала пандемии перебралась вместе с сыном Марком Лионелем в Арабские Эмираты, частенько наведываясь в Турцию. При этом ее муж Игорь Булатов с ноября 2020-го работает первым заместителем председателя правительства Республики Коми и живет, соответственно, отдельно — в Сыктывкаре.

Периодически пара видится — иногда чиновник навещает жену в жарких странах, иногда модель прилетает с сыном в Россию. Однако раздельная жизнь супругов все-таки спровоцировала волну слухов в Сети о том, что пара на самом деле рассталась и лишь поддерживает видимость отношений. Обычно Виктория реагирует на такие вещи коротко: «На заборе написано». Или вообще старается не обращать на это внимание.

И вот на фоне разговоров о расставании с Булатовым, Лопырева прилетела к нему на Север.

«Привет, Коми. Такое необычное и приятное чувство — заехать к мужу на работу в конце рабочего дня и просто прогуляться по солнечному Сыктывкару. Чувствую теплую энергию этой земли и людей», — написала знаменитая блондинка в личном блоге и обнародовала видео их променада.

Муж и жена держали друг друга за руки и о чем-то оживленно беседовали в кадре. При этом оба выглядели по-деловому, облачившись в брючные костюмы. Игорь Булатов выбрал классический комплект черного цвета, а Виктория Лопырева с укороченными брюками оттенка экрю.

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