«Бенджамин Баттон»: 29-летняя Хлынина озадачила народ видом в детском купальнике без пуш-ап и чашечек

Звезда сериалов «Колл-центр», «Лед-2», «Звоните Ди Каприо!» Юлия Хлынина озадачила своих поклонников обнародованным снимком в бикини. Ее фото в голубом бра без пуш-ап в настоящий момент активно обсуждается в Instagram.
29-летняя артистка, запечатленная без макияжа и статусной одежды стала выглядеть намного моложе. Кроме того, хрупкая фигура Юлии Хлыниной без пышных объемов вводила публику в заблуждение.
«Юлька — Бенджамин Баттон», «Какой ребенок», «Девочка, ты в какой класс перешла? В шестой? Или уже в седьмой?», «Какой ты милый ребеночек», «Как можно так молодо выглядеть?» — написали в блоге Хлыниной фолловеры.