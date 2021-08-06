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«Ох, какой эротизм!»: сексапильная Анна Седокова отожгла в монокини с прорезями на груди и боках

Экс-солистка группы «ВИАГра» Анна Седокова устроила настоящую провокацию.

«Ох, какой эротизм!»: сексапильная Анна Седокова отожгла в монокини с прорезями на груди и боках
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova/

Известная певица и мама троих детей Анна Седокова к своим 38-ми годам явно не утратила звания секс-символа российского шоу-бизнеса. Анна Седокова прекрасно осведомлена о своих самых сильных сторонах и часто демонстрирует их в Instagram.

У Анны роскошная внешность и потрясающее тело. Убедиться в этом может каждый желающий, стоит зайти на страничку певицы в соцсети. Здесь настоящий праздник секса и эротики.

На этот раз Анна Седокова поделилась видео, которое сделала сама. Она запечатлела себя прогуливающейся по пляжу. На Анне Седоковой черное монокини с прорезями на груди и боках, которое делает ее еще более сексуальной и волнующей.

Анна Седокова под видео сообщила, что выпустила Live- альбом, куда вошли ее старые хиты. В частности, трек «Привыкаю», который она исполняет в кадре. Поклонники пришли в восторг от горячего видео.

«Вау, какой шикарный купальник, глаза не оторвать!», «Аня, фигура у тебя огонь!», «Сексуальная красавица», «Купальник пушка, фигура огонь», «Ох, как я скучал по таким видосам», «Купальник просто секс», «Завидуем Тимме белой завистью», «Ох, какой эротизм!» — высказываются фолловеры Анны Седоковой.

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Анна СедоковаЗвезды в купальникахпесняпровокационное видеосексэротика