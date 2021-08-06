«Сеня, Яна, Мотя и Белла»: Рудковская показала подросшего младшего сына с платиновыми волосами

46-летняя Яна Рудковская в сентябре прошлого года стала мамой в четвертый раз. Старшего 19-летнего Андрея она усыновила в браке с Виктором Батуриным, 18-летний Коля — ее родной сын от Батурина, 8-летний Саша и 10-месячный Арсений родились от Евгения Плющенко. Продюсер не скрывает, что младший появился на свет благодаря суррогатному материнству. Она честно призналась, что ощущение родительства у нее появилось не сразу.

По словам знаменитости, то, что это действительно ее наследник она в полной мере осознала только спустя пару недель после его появления в доме. Женщина, которая согласилась родить фигуристу и продюсеру ребенка уже не первый раз занимается помощью людям, которые мечтают о малыше. Естественно, не бесплатно. Звездная чета заплатила ей 2 миллиона рублей. Деньги сурмама копит на дом, о котором давно мечтает.

Сейчас Яна Рудковская чувствует себя счастливой мамой, проводя много времени с малышом. Часто компанию в их забавах составляют домашние питомцы бизнесвумен – собачки Мотя и Белла. И, судя по снимкам, которые выкладывает в своем Instagram Рудковская, ее младший наследник совсем не боится животных.

На последнем обнародованном Яной фото в Сети заметно, как ребенок подрос, окреп, а еще отрастил волосы. Он, как и у все в семье Плющенко и Рудковской, блондин, пока с платиновым оттенком. Дети часто меняются в процессе развития, поэтому каким он станет – покажет время.

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