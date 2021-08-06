Стройность ей к лицу: Чехова в платье цвета малины и рубахе на запах устроила танцы в Калифорнии

Анфиса Чехова предстала в Сан-Франциско в луке, который выгодно подал ее фигуру.

43-летняя Анфиса Чехова провела несколько незабываемых дней со своей подругой в Калифорнии. Здесь приятельницы наслаждались прогулками по побережью, приятно проводили время в кафе и не забывали про спорт.

Телеведущая уже давно не является той пышечкой, какой взошла на звездный Олимп и старается поддерживать свою физическую форму, независимо от того в отпуске она или нет.

Естественно, Анфиса Чехова позаботилась и о своем гардеробе в поездку, взяв самые актуальные вещи и те, что хорошо подчеркивают ее фигуру. В личном блоге знаменитость обнародовала видео, на котором позирует в танце в платье цвета малиныа и белой рубахе на запах.

Стилист Элла Маковей, обсуждая с корреспондентом Teleprogramma.pro стайл Чеховой, заметила, что он соответствует актуальным трендам и выгодно подает фигуру ведущей.

«Надеть рубашку в качестве верхнего слоя — популярное решение в этом сезоне. Рубашки носят поверх топов или футболок, при этом не обязательно ее застегивать (если это модель на пуговицах). Модели на запах — удачный выбор для обладательниц пышной груди. Удлиненная модель создает нужные пропорции верха и низа, а завязки или пояс обозначают талию. За счет этого создается силуэт «восьмерка» или «песочные часы», — прокомментировала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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