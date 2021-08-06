Такая хрупкая: звезда Comedy Woman Мария Кравченко показала публике свою блондинку-маму

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко показала фото своей мамы в личном блоге, обратившись к ней с теплыми словами поздравления с днем рождения.

«Сегодня для меня особенный день. В этот день появилась на свет моя мама! Мама, которая всегда была и остается лучшей мамой. Спасибо тебе, моя маленькая сильная женщина за то, что ты научила меня быть женщиной, любить себя, всегда добиваться своего и твердо стоять на своих двоих, ни от кого не завися. А теперь ты учишь меня быть мамой, оставаясь при этом лучшей бабушкой! Я хочу только одного, чтобы ты была здорова, а для всего остального у тебя есть я — такая же маленькая и сильная женщина», — написала Кравченко.

На снимке рядом со знаменитой брюнеткой оказалась хрупкая и симпатичная блондинка. Многие фолловеры сочли, что родственницы, хоть и отличаются цветом волос, очень похожи друг на друга.

«Как вы похожи!», «Глаза очень похожи», «Теперь понятно, в кого вы, Мария», «Ваша доча так похожа на бабушку, оказывается, вот что значит гены», — прокомментировали фолловеры.

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