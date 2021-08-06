В купальнике из трех треугольников: жена Эрнста, красиво позировала на яхте, чувственно откинув голову

Софья Эрнст отдыхает в теплых краях с подругой и тремя детьми.

Софья Эрнст вот уже вторую неделю нежится на одном из морских курортов. В отличие от многих звезд, жена Константина Эрнста не стала раскрывать места своего отпуска, дразня поклонников фотографиями в купальниках в социальных сетях.

Стоит отметить, что для артистки это не совсем типичное поведение, но звезда призналась – она действительно увлеклась фотосессиями в бикини. После детей (а их у нее трое), это второе по количеству потраченного времени здесь занятие.

«Честное слово, не ожидала от себя!» — заявила Софья.

После серии фото в довольно скромном бикини, Эрнст решила подразнить публику пляжным костюмом варианта мини, позируя на белоснежной яхте в купальнике, состоящим из трех треугольников и завязок. Публика была восхищена!

«Когда мы прекрасны, мы прекраснее всего без нарядов», «Фигура супер», «Супер! Ты классная!», «Вот это огонь!», «Фотка просто супер!», «Шикарная!» — прокомментировали фолловеры снимок.

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