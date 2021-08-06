«Зачетный греческий орешек!»: Волочкова прилегла на мокрый песок, обнажив идеальные ягодицы в микро-трусиках

Звезда балета Анастасия Волочкова некоторое время назад заметно похудела и до сих пор старается питаться очень сдержанно. Результат ограничений в еде – роскошная фигура балерины, которую она обожает демонстрировать на своей страничке в Instagram.

Сейчас Анастасия Волочкова отдыхает в Греции, каникулы уже подходят к своему финалу, и за их время артистка не только восстановила силы, но и обзавелась приличным количеством фотографий в бикини и нарядах, подчеркивающих ее фигуру.

Анастасия Волочкова умеет принимать правильные позы, так что снимки почти всегда получаются эффектные. А вот реакция на них не всегда адекватная. Волочковой приходится принимать не только комплименты, но и критику в свой адрес.

Балерина поделилась красивым снимком, на котором запечатлелась лежащей на мокром песочке у самой воды. Микро-трусики от бикини открыли взору прекрасный вид на подкаченные ягодицы Анастасии Волочковой.

«И вот лежу я на пляжу» в прекрасном настроении. И всем желаю прекрасного дня», — подписала кадр Анастасия Волочкова.

Подписчики отреагировали на увиденное очень по-разному.

«Стою, сижу, плыву, лежу… Упаси, господь дальше от ваших дальнейших фантазий нас», «Барыня легла и просят», «Попу нафотошопила, она у нее совсем не такая аппетитная», «Булки – огонь», «Какой зачетный греческий орешек», — высказываются в Сети.

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