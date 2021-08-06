«Помню всегда кричащей»: Долина показала фото мамы, от которой унаследовала внешность, но не характер

65-летняя Лариса Долина разворошила домашние архивы и показала публике маму, на которую очень похожа внешне и папу, которого народная артистка вспоминает с особой теплотой. Оба родителя певицы уже ушли из жизни, но звезда хранит в своем сердце память о них.

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Лариса Долина не только дала своим поклонникам редкий шанс рассмотреть ее родителей, но и честно рассказала о них публике, не скрывая некоторых подробностей, которые могли смутить других.

К примеру, артистка призналась, что ее мама была слишком строгой и властной.

«Помню ее практически всегда кричащей на меня по любому, даже самому незначительному поводу… Она много лет не принимала мой выбор профессии. Скрепя сердце приняла его только, когда я стала заслуженной артисткой России. И то иногда говорила, что лучше бы я была, как все. Что петь песни – это не профессия. Я все терпела и не вступала с ней в конфликты. К тому же, она очень не любила готовить и готовила очень скверно. До сих пор не понимаю, как мой бедный папа поглощал ее стряпню», — написала Долина Instagram.

При этом певица заявила, что очень благодаря ей за многое. Например, за воспитание дочки Лины, ведь без этой помощи, Долина не смогла бы гастролировать. Мама знаменитости скончалась в 2000 году в больнице, у нее на руках. Сердце Галины Израилевны Кудельман не выдержало страшной вести, что ей нужно ампутировать ногу из-за гангрены, которая появилась вследствие диабета.

Папа Ларисы Долиной Александр Маркусович Кудельман был полной противоположностью своей жены.

«Мы с папой были очень близки. Мама давала в школу на завтраки 15 коп., папа втихаря добавлял целый рубль. Папа всегда меня понимал, он был добрейшим человеком из всех, кого я знаю и сегодня мне очень не хватает его», — поведала певица.

Ее отец умер всего в 58 лет в 1988 году от онкологии, от которой он сгорел всего за один год. На какое-то время его спасло экспериментальное средство грузинских разработчиков на основе печени катрана, черноморской акулы. Долина доставала его через Вахтанга Кикабидзе, но лекарство лишь отсрочило уход родителя звезды.

«Я любила своих родителей, храню память о них в воспоминаниях и в фотографиях», — подытожила Лариса Долина свой рассказ.

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