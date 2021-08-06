«Цель не всегда столь очевидна»: Максим Виторган устроил сыну тренировку по стрельбе из лука

Актер Максим Виторган в Instagram разместил видео, на кадрах которого его четырехлетний сын от светской львицы Ксении Собчак тренируется, стреляя из лука. Надо сказать, что у Платона неплохо получается.

«Мой мальчик! Всегда стрелять точно в цель не получится. Цель не всегда столь очевидна. Всегда быть рядом и направлять не получится. Быть рядом — это совсем не всегда направлять. Порой под рукой не будет лука. Или стрел. Порой не будет желания. И только вера пусть будет всегда». Максим Виторган

«Сохраните эти слова для сына взрослого! Ценно, когда такой отец рядом. Слышу это уже от взрослых мужчин, которые были сыновьями», «Какие точные и очень мудрые слова. Максим — вы большой молодец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Платону Виторгану в этом году исполнится уже пять лет. Мальчик проживает со своей мамой. При этом отец нередко берет его к себе. У Собчак и Виторгана сохранились теплые отношения после развода.

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