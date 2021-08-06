Будут делить имущество: представители Бородиной и Омарова устроили перепалку в суде

Судя по всему, точка в этой истории с разводом пока еще не поставлена.

Источник близкий к суду сообщил, что телеведущая Ксения Бородина и ее теперь уже бывший муж бизнесмен Курбан Омаров развелись, но точку в этой истории ставить все-таки рано. В суде в какой-то момент возник спор относительно даты прекращения ведения ими совместного хозяйства. Ксения через представителя настаивает, что это случилось несколько месяцев назад. У Курбана Омарова на этот счет, судя по всему, совсем другое мнение.

Как отмечает источник, если речь зашла о прекращении ведения совместного хозяйства, то значит не все спокойно в этой истории. Стороны в итоге не смогли прийти к соглашению, какую дату считать верной.

«Значит, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что в данном процессе раздел имущества не рассматривался, то в последующем этот вопрос может быть поднят». Источник в суде

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Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров были в браке на протяжении шести лет. Бизнесмен после расставания уверял, что не собирается претендовать на имущество своей супруги. Главное, чтобы она не мешала встречам с их общей дочкой Теоной, сообщает «СтарХит».

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