Латышская красота: как выглядит Агата Муцениеце без макияжа и укладки

Агата Муцениеце — признанная красавица, ее нежную женственную внешность с классическими чертами лица, большими глазами, мягкими линиями заметили сразу после школы. Получив аттестат, юная звезда сразу же отправилась в тур по Европе в качестве модели, рекламируя известную итальянскую марку обуви.

Потом Агата все-таки решила получить высшее образование и стала изучать китайский язык на филологическом факультете в Латвии, а затем поступила в московский ВГИК на актерский факультет. Симпатичную артистку в столице тоже не обходят вниманием, она часто снимается в рекламе, тем более, что в это время Муцениеце уже работает над сериалом «Закрытая школа», который принес ей популярность.

В отличие от некоторых других моделей и актрис, Агата Муцениеце практически не меняется, когда снимает профессиональный макияж и остается без укладки волос. Это заметили ее подписчики в Instagram, когда она прочитала им на родном языке латвийскую народную сказку «Очарованная невеста».

Чтобы появиться перед поклонниками, актриса заплела простую косу набок и не стала утруждать себя визажем, представ такой, какая есть. Это еще больше очаровало ее почитателей.

«Агата — одна из немногих популярных личностей, которая не стесняется естественной красоты», «Сколько смотрю, если попадается фото или видео Агаты в интернете, столько поражаюсь ее красоте! Женское совершенство! Глаза, носик, веснушки, овал лица!», «Ничего не понятно, что говорит, но женщина роскошная», — написали люди в комментариях микроблога.

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