«Скажу правду»: Садальский нашел доказательства, что Голубкина – внучка царя Николая II

Актер Станислав Садальский в Instagram заявил, что актриса Лариса Голубкина является внучкой последнего российского императора Николая II. В качестве доказательства он привел интересные фотографии, проливающие свет на всю эту историю.

«Как создаются сенсации? Полубезумная старуха из Москонцерта на маленькой пенсии решила подзаработать. Сама придумала, и журналисты поверили. Маруся Голубкина — дочь Баталова. Так вот. Скажу правду. Она правнучка царя Николая II, а Лариса, следовательно, внучка. Посмотрите, у Ларисы с императрицей-бабушкой одно лицо. Ну, согласитесь?» Станислав Садальский

«Конечно, как ваша обожаемая Максакова — дочь Сталина», «На одну пенсию не проживешь. Вот и придумывают истории», «Да. Губы и брови совпадают. Немецкие гены очень сильны», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее бывший администратор в Москонцерте Нина Федорова говорила, что Лариса Голубкина в молодости была возлюбленной актера Алексея Баталова. Якобы дочь Марию она родила именно от него.

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