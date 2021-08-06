«Ну почему именно такой топ?»: Бузова сверкнула своими «кнопками», распевая песни прямо на улице

Ольга Бузова поделилась в своих социальных сетях видеороликом, на котором она прогуливается в хорошем настроении по улице и поет песни.

«Какие планы на пятницу?» — спросила она своих фолловеров.

Многие пользователи с удовольствием стали рассказывать о том, что они собираются сделать в этот день. Правда, не обошлось и без злых шуток. Сразу несколько подписчиков Бузовой, к примеру, вспомнили неудачную шутку Дмитрия Губерниева в эфире «Матч-ТВ».

«Буду пить коньяк с утра», «Коньяк пить», «Бузову хочу коньяком угостить», — написали пользователи. «Наверное, все такие непьющие здесь! Судьи нашлись!» — возмутился в ответ один из комментаторов.

Как всегда, нашлось немало и тех, кому наряд Ольги Бузовой показался излишне сексуальным. Девушка примерила один из своих любимых вариантов топа — без лямок, что-то вроде повязки на груди. И, как это часто бывает, «забыла» надеть под него лифчик.

«Ну почему именно такой топ? Ведь ужалось все!», «„ Кнопки“ все наружу», «Вам бы, Оленька, пуш-ап лучше прикупить. Я раньше тоже игнорировала, а потом попробовала — совсем другой вид у одежды», «Опять без лифчика что ли?», «Бузова, подарить тебе бюстгальтер?», «Что одета, что не одета — одинаково», — отметились пользователи Сети.

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