«Ауф! Как мячики-груди вздыбились»: Климова эротично обтянула мягкую плоть корсажем

В Storeis микроблога Екатерина Климова позволила себе немного пошалить и пококетничать с поклонниками. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» поддразнила эротичным снимком в алом корсаже, сексапильно утянув пышную грудь. Да так, что «наливной» бюст красавицы-брюнетки практически «вывалился наружу». Как подметили поклонники актрисы, «этим мягким мячикам было в лифе слишком тесно». При этом бывшая жена Гелы Месхи игриво прижалась «сочной» грудью к стеклу, обнажив пикантную «ложбинку греха». Тут не поспоришь: актрисе есть что показать. Выглядит она просто восхитительно.

«Ауф! Как мячики-груди вздыбились», «Соблазнительница», «Шахерезада нашего времени», «Уф! Прижалась к ледяному стеклу грудками», «Чтобы Месхи взвыл от ревности и бросился к ногам, вымаливая прощение?», «Все бывшие прильнули к экрану», «Ой, мамочки! Какая секси-фифа», «А кудри-то, а кудри! Какая сладкая малышка», «Груди как яблочки, такой налив упустить нельзя!», «И у нее нет мужика рядом? Не верим», — написали фолловеры на фан-страничке актрисы.

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