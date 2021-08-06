«Меня убил рак»: стало известно содержание предсмертной записки внебрачного сына Утесова

Мужчина пришел в стрелковый клуб недалеко от дома, где и разыгралась трагедия.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что было в предсмертной записке внебрачного сына советского певца Леонида Утесова — 56-летнего Игоря. Мужчина пришел в один из вечеров в стрелковый клуб, где и произошла трагедия.

Как отметил сотрудник полиции, Игорь Утесов оплатил тренировку с инструктором. Во время занятия он покончил с собой.

«При мужчине нашли предсмертную записку. Она лежала в паспорте в кармане. Записка совсем короткая. В ней говорится: «Меня убил рак. Клуб не виноват». Сотрудник полиции

Напомним, что внебрачный сын Леонида Утесова в 2016 году через тест ДНК доказал свое родство с певцом. В молодости у музыканта, как выяснилось, был роман с 24-летней дочерью его домработницы. Даже когда наследник появился на свет, Леонид Утесов брак оформлять не стал.

На протяжении своей жизни внебрачный сын музыканта работал в международном отделе Союза кинематографистов СССР, а в 90-е стал гидом-переводчиком для иностранных туристов, сообщает «Комсомольская правда».

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