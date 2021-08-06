Мудрый ход — акцентный поясок на талии: Юдашкина в кипенно-белых дудочках выгодно подала фигуру

Еще имиджмейкер Ольга Линцова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro говорила о том, что дамам элегантного возраста лучше исключить из своего модного гардероба одежду скучных и мрачных «вдовьих» тонов и заменить их на светлую цветовую палитру. В списке фаворитов — кипенно-белый и молочный. Марина Юдашкина, будучи женой именитого модельера, всегда в курсе всех трендовых сочетаний.

В гости бизнесвумен отправилась в шифоновой блузе с фантазийным принтом и белоснежных брюках-дудочках, умело подчеркнув достоинства стройной фигуры. Еще один мудрый ход — акцентный поясок на талии нежно-розового оттенка. Такая яркая деталь неизменно привлечет внимание именно к нужной области.

«Иду на день рождения! К замечательной маме и бабушке, которой исполняется 93 года! Желаем здоровья! И еще долгих лет радовать своих близких!» — отметила Юдашкина.

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