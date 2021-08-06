Прогулка по деревне Грязь: Пугачева сходила за семенами, а ее сын Гарри – за саморезами и скотчем

Юморист Максим Галкин в Instagram разместил ролик, где показал, как заботятся о родном гнездышке, своем замке, его жена певица Алла Пугачева и сын Гарри.

«Гарик, ты куда собрался?» — спрашивает сына в начале ролика Максим Галкин.

«Я в магазин», — заявил мальчик.

«А что будешь покупать?» — поинтересовался отец.

«Саморезы», — сказал Гарри с важным видом.

«Мама с тобой тоже пойдет», — добавил Галкин.

Далее на кадрах можно увидеть, как все семейство оказалось в деревенском магазине. Гарри в итоге взял не только саморезы, но еще и плоскогубцы, а также двусторонний скотч.

«Аллуся, ты выбираешь семена?» — спросил в какой-то момент жену Галкин, на что получил утвердительный ответ от Примадонны.

«Хозяйственный. Гарик обожает ходить за покупками в наш деревенский магазин». Максим Галкин

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева в этом году отметят юбилей. Они уже десять лет живут в законном браке.

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