«Настроение — греческая Кармен»: Навка в струящейся юбке миди и топе с воланами на бретелях выделила талию

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«Твоя крепкая рука всегда держит мою»: Навка с венком и в сарафане-медузе предстала на пляже с Песковым

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поздравила мужа с важной годовщиной. Супруги женаты уже шесть лет.