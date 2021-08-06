«Настроение — греческая Кармен»: Навка в струящейся юбке миди и топе с воланами на бретелях выделила талию

На личной страничке в Instagram Татьяна Навка поделилась свежим летним снимком. В кадре 46-летняя фигуристка позировала в по-цыгански ярком цветастом аутфите — струящейся юбке миди и топе с рюшами на бретелях. Образ спортсменки дополнила лимонная сумочка. А зону декольте украсило ожерелье, к нему также в комплекте шли серьги-кольца.
«Сегодня настроение — греческая Кармен! Солнечного вам настроения в пятницу!» — пожелала поклонникам фигуристка.
«Яркая, очень классно, Танюш!» — восхитилась спортсменкой Анита Цой.
К слову, «лайком» под летним снимком бывшей жены отметился и тренер Александр Жулин. Он поставил снимку Татьяны Навка смайлик «100 баллов», намекнув, что ему очень понравился утонченный образ фигуристки. Несмотря на развод, Татьяна и Александр поддерживают дружеские отношения и очень гордятся общей наследницей — дочкой Сашей. Она пробует себя в певческом амплуа.